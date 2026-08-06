ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਦੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਜਾਣ ਲਓ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਲੱਛਣ?
'ਲਗਾਨ' ਅਤੇ 'ਗਜਨੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : August 6, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 5:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਲਗਾਨ' ਅਤੇ 'ਗਜਨੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਦਾ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਪਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਦੂਜਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਆਮ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਪਦਮਜਾ ਲੋਕੀਰੈੱਡੀ, ਹੇਮਾਟੋ-ਆਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਲਿਊਕੇਮੀਆ: ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਐਕਿਊਟ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿਊਕੇਮੀਆ
- ਐਕਿਊਟ ਮਾਈਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ
- ਐਕਿਊਟ ਮੋਨੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ
- ਐਕਿਊਟ ਮਾਈਲੋਮੋਨੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ
ਲਿੰਫੋਮਾ: ਲਿੰਫੋਮਾ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ, ਤਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਨਾਨ-ਹੌਜਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਫੋਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਹੌਜਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ: ਰੀਡ-ਸਟਰਨਬਰਗ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਇਲੋਮਾ: ਮਾਇਲੋਮਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ DNA ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ DNA ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਦੋਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦਾ DNA ਗਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਸਧਾਰਨ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਅਸਧਾਰਨ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਪੜਾਅ 1: ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ।
- ਪੜਾਅ 2: ਕੈਂਸਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪੜਾਅ 3: ਕਈ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਪੜਾਅ 4: ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਥਕਾਵਟ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
- ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ
- ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ।
- ਲੀਵਰ ਦਾ ਵਧਣਾ
- ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ
ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ
- ਉਮਰ: ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਲਿੰਗ: ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ।
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ: ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਜਾਂ ਧੂੰਏ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ: ਕਈ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਜ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੇਨੇਟਿਕ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
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