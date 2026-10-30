ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਜਾਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਜਾਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਟਿਊਮਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 30, 2026 at 10:48 AM IST
ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰੁੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਿਤੂ ਦਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦਿਮਾਗ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ, ਉਦਾਸ, ਚਿੜਚਿੜੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ।
- ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:-
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਦੌਰੇ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ
- ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੱਛਣ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮੂਡ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਲਝਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ, ਨਵੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MRI ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਥਾਨ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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