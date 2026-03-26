ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ, ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੱਛਣ

ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : March 26, 2026 at 3:46 PM IST

BONE CANCER TREATMENT: ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ, ਫੇਫੜੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਜਿਗਰ, ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹੇਮ ਜੋਸ਼ੀ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਸਟੀਓਸਾਰਕੋਮਾ, ਈਵਿੰਗਜ਼ ਸਾਰਕੋਮਾ, ਕੋਂਡਰੋਸਾਰਕੋਮਾ ਅਤੇ ਕੋਰਡੋਮਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਸਟੀਓਸਾਰਕੋਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘਟਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਂਡਰੋਸਾਰਕੋਮਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹੇਮ ਜੋਸ਼ੀ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

  1. ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ: ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ: ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।-ਡਾ. ਹੇਮ ਜੋਸ਼ੀ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  4. ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  5. ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  6. ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਸਟੇਜਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ I ਤੋਂ III ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ I ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ II ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ III ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

