ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ?

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 22, 2026 at 10:52 AM IST

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿਲ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਡਾਈਲੇਟਿਡ, ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਅਤੇ ਐਰੀਥਮੋਜੇਨਿਕ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
  2. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
  3. ਤੇਜ਼, ਉੱਚੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
  4. ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ।
  5. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ।
  6. ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਖੰਘ ਆਉਣਾ।
  7. ਸਿੱਧੇ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
  8. ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
  9. ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ।

ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
  2. ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ।
  3. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧੀ ਹੋਈ।
  4. ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
  5. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  6. ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ।
  7. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਜਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਿਆਮਿਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-1)।
  8. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
  9. ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੀਮੋਕ੍ਰੋਮੇਟੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  10. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਜਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੰਢਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕੋਇਡੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  11. ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਮੀਲੋਇਡੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  12. ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਰੋਗ।
  13. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ।
  14. ਕੋਕੀਨ, ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਜਾਂ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
  15. ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ - ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ - ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਪਿੰਗ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਤਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਜਦੋਂ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਲਵ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਵਾਲਵ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ - ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ (SCA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

