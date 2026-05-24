ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : May 24, 2026 at 3:03 PM IST

WHO IS AT RISK OF HEATSTROKE: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਨਬਰਨ ਜਾਂ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ?

ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 104°F (40°C) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
  • ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਗਰਮ ਚਮੜੀ
  • ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ
  • ਉਲਟੀਆਂ
  • ਚਿੰਤਾ
  • ਤੁਰੰਤ ਠੰਢਾ ਹੋਣਾ
  • ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
  • ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ
  • ਹੋਸ਼ ਗੁਆਉਣਾ
  • ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਭਰਮ
  • ਦੌਰਾ
  • ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰ) ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

  1. ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
  2. ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ
  3. ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ
  4. ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ
  5. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ: ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ।
  3. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰੋ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੋ।
  4. ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪੈਕ: ਗਰਦਨ, ਕੱਛਾਂ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪੈਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਲਦੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ: ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਓਆਰਐਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਦਿਓ।
  6. ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?

  1. ਦਿਨ ਭਰ ORS, ਲੱਸੀ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖੋ।
  2. ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  3. ਸਿਰਫ਼ ਢਿੱਲੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤਰੀ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

