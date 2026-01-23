ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਬਣਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਤ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਢਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਸਦਾਰ ਪਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ, ਸਮਤਲ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਢਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਗੰਢਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਥਣਧਾਰੀ ਗੰਢਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਮਾਈਕਲੀਵਲੈਂਡਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਸੂਡੋਪੋਲੀਪਸ, ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਟਰੂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ।
ਸੂਡੋਪੋਲਿਪਸ: ਸੂਡੋਪੋਲਿਪਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਤੋਂ 90% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਡੋਪੋਲਿਪਸ ਕੈਂਸਰ ਰਹਿਤ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਧੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਲੇਸਿਸਟਾਈਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ: ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਥਣਧਾਰੀ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥਣਧਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੋਲੇਸਿਸਟਾਈਟਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਬਿਲੀਰੀ ਕੋਲਿਕ ਹੈ। ਬਿਲੀਰੀ ਕੋਲਿਕ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਨਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟਰੂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ: ਟਰੂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਢਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਤਕ (ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ) ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-
- ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
- ਪੇਟ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
- ਮਤਲੀ
- ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ
- ਪੀਲੀਆ
- ਬੁਖ਼ਾਰ
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
- ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਗੰਢਾਂ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਗੰਢਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼: ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਢਾਂ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹਾਈਪਰਪਲਾਸਟਿਕ ਗੰਢਾਂ: ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
- ਐਡੀਨੋਮਾਸ: ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਊਮਰ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ: ਮੋਟਾਪਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੰਢਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ: ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਊਟਜ਼-ਜੇਗਰਸ ਸਿੰਡਰੋਮ।
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
- ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ
- ਕੋਲੇਸਿਸਟਾਈਟਸ
- ਕੋਲੈਂਜਾਈਟਿਸ
- ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ
- ਫੈਮਿਲੀਅਲ ਐਡੀਨੋਮੈਟਸ ਪੌਲੀਪੋਸਿਸ (FAP)
- ਪਿਊਟਜ਼-ਜੇਗਰਸ ਸਿੰਡਰੋਮ
- ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
- 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ
