ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਪੈਟਰਨ
ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : December 31, 2025 at 2:37 PM IST
INSOMNIA CAUSES: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 'ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ' ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ।
- ਦੇਰ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।
- ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਮੋਟਾਪਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
- ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
- ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸੋਵੋ
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
- ਸੋਚਣ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਨੀਂਦ
- ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਰਕਤਾਂ
- ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
- ਝੁਕਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ
- ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ
- ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਭਰਮ
ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਏ ਟੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਸਹੀਂ ਹੈ:-
|ਉਮਰ
|ਨੀਂਦ (ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ)
|0-2 ਮਹੀਨੇ
|16-18
|2-12 ਮਹੀਨੇ
|12-16
|1-3 ਸਾਲ
|10-16
|3-5 ਸਾਲ
|11-15
|5-14 ਸਾਲ
|9-13
|14-18 ਸਾਲ
|7-10
ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਟੈਸਟ
- ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ: ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸੋਮਨੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਐਂਸੈਫਲੋਗ੍ਰਾਮ (EEG): ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਿਮਾਗੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਐਕਟੀਗ੍ਰਾਫੀ: ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਘੜੀ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਲਟੀਪਲ ਸਲੀਪ ਲੇਟੈਂਸੀ ਟੈਸਟ (MSLT): ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
