ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ? ਇਹ 8 ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਪੰਰਕ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 10:53 AM IST
ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਧਰੰਗ, ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। -ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਰਜਨ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮੋਕਿੰਗ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਲਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲੀਦਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਟੀਨ ਸਿੰਪੈਥੇਟਿਕ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਸੋਜ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਿਮਾਗੀ-ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਮਰੇਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਰਜਨ
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਹਿਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। -ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਰਜਨ
ਬ੍ਰੇਮ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਨਮਜਾਤ, ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ, ਆਰਟੀਰੀਓਵੀਨਸ ਮਾਲਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਰਜਨ
ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰਦਰਦ
- ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
- ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
- ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨਾ
- ਉਲਟੀ
- ਭੁਲੇਖਾ
- ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਬ੍ਰੇਮ ਹੈਮਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋ ਦੱਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਰਜਨ
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