ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

BOILED EGGS HEALTH BENEFITS
ਕੀ ਅੰਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦੇ ਹਨ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 19, 2026 at 12:47 PM IST

ਅੰਡੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ, 6-7 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ12, ਬੀ6, ਡੀ, ਈ, ਫੋਲੇਟ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲੀਨ, ਜ਼ੈਕਸਾਂਥਿਨ ਅਤੇ ਲੂਟੀਨ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅੰਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦੇ ਹਨ?

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੇਓਕਲੀਨਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੰਡੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿਰਫ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰਦੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਬਾਇਓਟਿਨ, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ

ਅੰਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਸਾਂਥਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲੀਨ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ

  1. ਸੇਲੇਨੀਅਮ: ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  2. ਕੋਲੀਨ: ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
  3. ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ (B6): ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
  4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12: ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  5. ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ: ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  6. ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ: ਟਿਸ਼ੂ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ।
  7. ਫਾਸਫੋਰਸ: ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  8. ਫੋਲੇਟ: ਸੈੱਲ ਸਿਹਤ, ਡੀਐਨਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ।

ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਹਨ?

  1. ਸਿੱਧਾ ਖਾਣਾ: ਇੱਕ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਨੈਕ ਵਜੋਂ ਖਾਓ।
  2. ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਲਾਦ: ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਲਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼, ਧਨੀਆ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ।
  3. ਬਰੈੱਡ ਟੋਸਟ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ: ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੋਸਟ ਕੀਤੀ ਬਰੈੱਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  4. ਕਰੀ: ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

