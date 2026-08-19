ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ
ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : August 19, 2026 at 10:59 AM IST
ਅੰਡੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ, 6-7 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A, B12, B6, D ਅਤੇ E ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੋਲੇਟ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਕੋਲੀਨ, ਜ਼ੈਕਸਾਂਥਿਨ, ਅਤੇ ਲੂਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੂਟੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਕੀ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਫੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਲਈ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਅੰਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਰਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ D, ਵਿਟਾਮਿਨ B12, ਬਾਇਓਟਿਨ, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ
ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਸਾਂਥਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸੇਲੇਨੀਅਮ: ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ।
- ਕੋਲੀਨ: ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ।
- ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ B12: ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੈਟ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ A: ਟਿਸ਼ੂ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ।
- ਫਾਸਫੋਰਸ: ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ।
- ਫੋਲੇਟ: ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ DNA ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
- ਸਿੱਧਾ ਖਾਓ: ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਵਾਂਗ ਖਾਓ।
- ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਲਾਦ: ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼, ਧਨੀਆ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬ੍ਰੈਡ ਟੋਸਟ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ: ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਟੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਲਾਈਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਪਾਓ।
- ਕਰੀ: ਉਬਲੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਡਾ ਕਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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