ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : November 24, 2025 at 1:26 PM IST
ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ ਬਿੱਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟੋਸੈਲੂਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (HCC), ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। -ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ ਬਿੱਲਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਮੋਟਾਪਾ
- ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ
- ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
- ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ
ਡਾ. ਨਿਨਾਦ ਕਟਦਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ MASLD ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ (ਦਾਗ), ਫਿਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।-ਡਾ. ਨਿਨਾਦ ਕਟਦਾਰੇ
ਜਿਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
- ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ
- ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਪੀਲੀਆ (ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ)
- ਐਸਾਈਟਸ (ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ)
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ?
- ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ
- ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ
- MASLD / ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ
- ਮੋਟਾਪਾ
- ਸ਼ੂਗਰ
- ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
- ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ
ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਬੀਡੀਆਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਬੈਡੀਗਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ।-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਬੈਡੀਗਰ
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ 20 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (LFTs)
- ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ
- AFP ਪੱਧਰ
- ਆਪਣੇ ਭਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
- ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।
- ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।
- ਬੇਕਾਬੂ ਖੰਡ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
https://ijmr.org.in/burden-of-hepatitis-b-in-asymptomatic-blood-donor-population-of-india-a-systematic-review-meta-analysis/
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0973688321005740
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-