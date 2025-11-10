ਆਖਿਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ETV Bharat / health

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ (Getty Image)
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ?

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। NIH ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦਰਦ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਸਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਪੇਡੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਇਟੈਟਿਕ ਨਰਵ ਵਿੱਚ ਜਲਣ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਅਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇਟੈਟਿਕ ਨਰਵ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਟੈਟਿਕ ਨਰਵ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਤ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਾਇਟਿਕਾ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਟ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਤਰਲ ਧਾਰਨ: ਜਦੋਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

  1. ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੰਢੇ ਕੰਪਰੈੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਸੈਰ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਸਾਲਮਨ) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  4. ਲੇਟਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ?

  1. ਜੇਕਰ ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਜਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

