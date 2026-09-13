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ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

DEPRESSION TREATMENT
DEPRESSION TREATMENT (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 13, 2026 at 12:56 PM IST

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ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਮਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਾਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਮਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

  1. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ
  2. ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
  3. ਬਚਪਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ
  4. ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ
  5. ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ?

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  2. ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ
  3. ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  4. ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ
  5. ਖਾਲੀਪਣ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  6. ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਿਤਾਉਣਾ
  7. ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ
  8. ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  9. ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ
  10. ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
  11. ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ।
  12. ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ
  13. ਅਣਜਾਣ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਮਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ

ਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ।

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CAUSES OF DEPRESSION
DEPRESSION TREATMENT
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ
SYMPTOMS OF DEPRESSION

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