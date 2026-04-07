ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

CHICKEN FEET BENEFITS FOR HUMAN
ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 7, 2026 at 1:14 PM IST

4 Min Read
ਜਦੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਲੇਜਨ, ਜੈਲੇਟਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ

ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲੇਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੇਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਲੇਜਨ ਜੈਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ - ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਡਰੋਇਟਿਨ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ- ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜੈਲੇਟਿਨ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾਚਨ, ਸੋਜਸ਼ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਤੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ- ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰਮ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰੋਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ- ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿਕਨ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਲੇਟਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਕਨ ਫੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਪਰਫੂਡ

ਚਿਕਨ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੀਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਚਿਕਨ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

  1. ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।
  2. ਨਹੁੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ।
  3. ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਬਾਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਖੰਭ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ।
  4. ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੋ, ਭਾਫ਼ ਲਓ ਜਾਂ ਉਬਾਲੋ
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਿਕਨ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

CHICKEN FEET BENEFITS
ADVANTAGES OF EATING CHICKEN FEET
ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ
CHICKEN FEET BENEFITS FOR HUMAN

