ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ 8 ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
Published : March 30, 2026 at 6:46 PM IST
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਦਾਨ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਊਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਊਮਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿਊਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ: ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਣਾ, ਗੈਸ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਡੂ ਦਰਦ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ: ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਲੈਡਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੇਡੂ ਦੇ ਤਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ: ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ: ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਟਿਊਮਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਡੂ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਥਕਾਵਟ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਭਾਰ ਘਟਣਾ: ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਉਮਰ: 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜੀਨ 1 (BRCA1) ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜੀਨ 2 (BRCA2) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
