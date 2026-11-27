ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 11:12 AM IST
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਦੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ ਮਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ
- ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਥੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ - ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਬਦਹਜ਼ਮੀ - ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਐਪੀਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾ - ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ECG, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਬਾੜੇ, ਗਰਦਨ, ਮੋਢਿਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ - ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਛਣ ਜਬਾੜੇ, ਗਰਦਨ, ਮੋਢਿਆਂ, ਬਾਹਾਂ, ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦਬਾਅ, ਭਾਰੀਪਨ, ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਆਮ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਸਧਾਰਨ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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