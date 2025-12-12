ETV Bharat / health

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ 31 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BEST FOODS FOR DIABETES
BEST FOODS FOR DIABETES (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 12, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
BEST FOODS FOR DIABETES: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

BEST FOODS FOR DIABETES
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ (X)

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
  • ਪਿਆਸ ਵਧਣਾ
  • ਭੁੱਖ ਵਧਣਾ
  • ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ HbA1c ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਅਤੇ 5.4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੱਧਰ 5.6 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪੱਧਰ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੂਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ, ਬੋਂਡਾ, ਵੜਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਧਾ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ X 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ 31 ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਟਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ
ਬਿਸਕੁਟ ਅਨਾਨਾਸ ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ
ਰਸਕ ਤਰਬੂਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰ
ਮੈਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਸ਼ਹਿਦ ਆਮ
ਦਲੀਆਂਸੂਜੀ ਦੀ ਇਡਲੀ/ਚੀਲਾਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ
ਸਾਬੂਦਾਨਾਬੇਸਨ ਚੀਲਾ ਚਪਾਤੀ
ਓਟਸ ਪਾਸਤਾ ਪਪੀਤਾ
ਓਟਸ ਮਿਲਕਨੂਡਲਜ਼ ਚਾਕਲੇਟ
ਰੋਟੀ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ)ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਲੇਵਰਡ ਦਹੀਂ
ਕੇਲਾਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਕੇਕ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼
ਅਰਬੀ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ (ਗਲੂਕੋਜ਼) ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 200 mg/dl ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200 mg/dl ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

