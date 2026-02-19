ETV Bharat / health

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ 12 ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

BRAIN NERVE RUPTURE SYMPTOMS
ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਦੇ ਲੱਛਣ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 19, 2026

4 Min Read
ਦਿਮਾਗੀ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਧਮਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਸਿਰਦਰਦ: ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
  2. ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ: ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ: ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ 'ਤੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
  4. ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਦਰਦ: ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਮੇਨਿੰਜ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ) ਦੀ ਸੋਜ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  6. ਦੌਰੇ: ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  7. ਝੁਕਦੀ ਪਲਕ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  8. ਬੇਹੋਸ਼ੀ: ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਸ਼ ਗੁਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  9. ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਧੁੰਦਲੀ ਬੋਲੀ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  10. ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ: ਸੰਤੁਲਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
  11. ਅੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ: ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਕਟ ਨੇੜੇ, ਨੇੜਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  12. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

