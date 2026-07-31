ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਪੁੰਗਰੇ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਆਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
Published : July 31, 2026 at 10:00 AM IST
ਆਲੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦੇ ਪੁੰਗਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਕਿਹੜੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ?
ਜਿਹੜੇ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੰਗਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹਰੇ ਦਾਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਲੂ ਨਰਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਨਾਈਨ ਅਤੇ ਚੈਕੋਨਾਈਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਪੁੰਗਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਾਇਣ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੁੰਗਰੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਆਲੂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਮੀਂ ਖੋਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਈਕੋਆਲਕਾਲੋਇਡਜ਼ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ, ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਨਾਈਨ ਅਤੇ ਚੈਕੋਨਾਈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਗਲਾਈਕੋਆਲਕਾਲੋਇਡਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੇਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2002 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਟਾਕਸਿਕੋਲਜੀ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਧੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਨਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਆਈਰਲੈਂਡ ਦੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲੇਜ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਡੈਨਿਸ ਜੇ.ਆਰ. ਮੈਕਔਲਿਫ਼ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ
- ਉਲਟੀ
- ਦਸਤ
- ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਸਿਰਦਰਦ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
- ਉਲਝਣ
- ਬੁਖਾਰ
- ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ
- ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਲੱਛਣ
- ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਟਾਰਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਆਲੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?
ਕੱਚੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਲੂ ਦੇ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੈਸ 'ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਰੀਲਾਮਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੰਨਣ ਜਾਂ ਬੇਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ
ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀ, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਗਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ?
- ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
- ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ
- ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
- ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
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