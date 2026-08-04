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ਕਿਹੜੀਆਂ 9 ਆਦਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

LUNG CANCER SIGNS
LUNG CANCER SIGNS (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 4, 2026 at 11:48 AM IST

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LUNG CANCER SIGNS: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਦਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਆਮ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਦੇ M.O.C ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਜਭੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਕੈਂਸਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ

  1. ਤੰਬਾਕੂ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸਦਾ ਧੂੰਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ।
  2. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣਾ: ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਖਰਾਬ ਹਵਾਦਾਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ: ਤਲਣ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਾਲਣ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਅਗਰਬੱਤੀ, ਧੂਪ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਖਮ ਧੂੰਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  6. ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ: ਹਵਾ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  7. ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  8. ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।
  9. ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਹੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।-ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਜਭੋਜ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ

ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਸਹੀਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਜਭੋਜ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ

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