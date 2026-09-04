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ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ D3, D2 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ, ਜਾਣੋ

ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

VITAMIN D3 VS D2
VITAMIN D3 VS D2 (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 4, 2026 at 10:35 AM IST

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ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3 ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ2 ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ2 ਅਤੇ ਡੀ3 ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

D3 ਵਿਟਾਮਿਨ D2 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ICMR-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (ICMR-NIN) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D2 ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ D2 ਅਤੇ D3 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਨਾਲ D3 ਦੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਪੂਰਕ ਲੈਣ।

D2 ਦੀ ਬਜਾਏ D3 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ

ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D2 ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਪੂਰਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ NIN ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ D2 ਦੀ ਬਜਾਏ D3 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ D2 ਅਤੇ D3 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

D2 ਅਤੇ D3 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ICMR-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (NIN) ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ D2 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰਕ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ D3 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਮਾਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਫੰਗਲ D2 ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ D3 ਨੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D2 ਅਤੇ D3 ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਟਾਮਿਨ D2 ਅਤੇ D3 ਅਸਲ ਵਿੱਚ D3 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ D3 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੋਜ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NIN ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  1. ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3 ਨੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ।
  2. ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ2 ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
  3. ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ2 ਅਤੇ ਡੀ3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ2 ਅਤੇ ਡੀ3 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੀ3 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3 ਚੁਣੋ।

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