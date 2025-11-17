ETV Bharat / health

ਇਸ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VITAMIN D DEFICIENCY
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ (Getty Image)
ETV Bharat Health Team

November 17, 2025

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡੋਂਟਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ RAAS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RAAS ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਮਣੀਦਾਰ ਤਖ਼ਤੀ: ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤੀ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਚਰਬੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨਾਲ LDL (ਮਾੜੀ ਚਰਬੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, HDL (ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ: ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਪਿਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

  • ਧੁੱਪ ਦੇ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
  • ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ।
  • ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
  • ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ 1-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 IU ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ) ਅਤੇ 71 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 800 IU ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ?

ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

