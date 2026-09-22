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ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VITAMIN D DEFICIENCY AND HEART RATE
VITAMIN D DEFICIENCY AND HEART RATE (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 10:52 AM IST

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ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਧੁੱਪ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆਦਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਿਕਟਸ, ਓਸਟੀਓਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
  2. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
  3. ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  4. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
  5. ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ
  6. ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
  7. ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
  2. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ: ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਮਨ, ਟੁਨਾ ਅਤੇ ਮੈਕਰੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਹਨ।
  3. ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ: ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਓ।
  4. ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ: ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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