ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਮੀ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 30, 2025 at 12:31 PM IST
CANCERS BY VITAMIN D DEFICIENCY: ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਕਾਡ ਲਿਵਰ ਆਇਲ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਦੁੱਧ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੋਇਡਜ਼ ਫ੍ਰੈਜਿਲਿਸ ਵਰਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੋਇਡਜ਼ ਫ੍ਰੈਜਿਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਚਮੜੀ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡੋਂਟਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਹਨ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ RAAS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RAAS ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਮਣੀਦਾਰ ਤਖ਼ਤੀ: ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤੀ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਚਰਬੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ LDL (ਮਾੜੇ ਚਰਬੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, HDL (ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ: ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਪਿਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ 1-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 IU ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ) ਅਤੇ 71 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 800 IU ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
