ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ।
Published : May 14, 2026 at 2:55 PM IST
VITAMIN B12 DEFICIENCY SYMPTOMS: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੀ
ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੈੱਲ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਇਸ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਬੀ12 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਜੀਨੋਮਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀਐਨਏ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਮੀਆਂ ਡੀਐਨਏ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਲੀਏਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ
- ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
- ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਲਸਰ
- ਥਕਾਵਟ
- ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਹੈ।
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਬਦਸੂਰਤ ਹੋਣਾ
- ਉਲਟੀ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਅਨੀਮੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਢੁਕਵੇਂ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
- ਹਲਕਾ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣਾ
- ਫਿੱਕੀ ਚਮੜੀ
- ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
- ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ
- ਮੀਟ
- ਮੱਛੀ
- ਕੁੱਕੜ
- ਦੁੱਧ
- ਅੰਡੇ
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਇਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਲਕ: ਪਾਲਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਕ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚੁਕੰਦਰ: ਚੁਕੰਦਰ ਆਇਰਨ, ਫਾਈਬਰ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਦੁੱਧ: ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮੂਡ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤੀ ਦਿਨ ਭਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀ12 ਮੀਟ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
