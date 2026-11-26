ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਦਾ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ...
ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 26, 2026 at 11:51 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੋਨ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ, ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ IT ਸੈਕਟਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 65% ਤੋਂ 72% ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਿਵੀਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ
6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਰਨਾਕ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਾਈਨ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਅਰਗੋਨੋਮਿਕ (Ergonomic) ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕੜਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਿਵੀਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਰਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:-
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਸਹੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਸਰਤਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ: ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਦਨ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ।
- ਹਰ 30-40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ: ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਗੋਂ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਘੁੰਮਾਓ।
- ਸਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ: ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੌਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਿਰਹਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੇ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਅਕੜਾਅ ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
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