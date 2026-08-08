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ਰਸੋਈ ਦੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ! ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਬਵਾਸੀਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Home remedy for piles
ਰਸੋਈ ਦੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ! (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2026 at 3:41 PM IST

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Home remedy for piles: ਬਵਾਸੀਰ (Hemorrhoids) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ (Prolapse) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਆਦਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਵਾਸੀਰ ਬੈਠਣਾ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਲਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀਕਾਰਸੀਨੋਜੇਨਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ: ਤੁਸੀਂ ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼: ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰਸ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਥਾਂ 'ਤੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ: ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਜੈੱਲ ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਵਾਸੀਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਬਵਾਸੀਰ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

  • ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ
  • ਨਿਰੰਤਰ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ
  • ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ
  • ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ
  • ਵੱਧ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ
  • ਗੁਦਾ ਸੰਭੋਗ ਖਾਣਾ

ਬਵਾਸੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਵਾਸੀਰ ਬੇਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

  • ਅਨੀਮੀਆ
  • ਬਾਹਰੀ ਬਵਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ (ਥ੍ਰੋਮਬੋਜ਼ਡ)
  • ਲਾਗ
  • ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗ
  • ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਵਾਸੀਰ (ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ)

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