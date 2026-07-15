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ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ UTI ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣ ਲਓ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

URINARY TRACT INFECTION TREATMENT
URINARY TRACT INFECTION TREATMENT (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 15, 2026 at 12:53 PM IST

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ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (UTIs) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

UTI ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

UTI ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਗ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਵਧਦੇ ਹਨ?

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਗੋਪਾਲ

UTI ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਨਮੀ ਦਾ ਕਾਰਕ - ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਨਮੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

UTI ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ UTI ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ: ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਭਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ: ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਗਿੱਲੇ ਐਕਟਿਵਵੇਅਰ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਬੈਠੋ।
  4. ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ: ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਝੋ। ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਰੋਕੋ: ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।

ਤੇਜ਼-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਾਬਣ, ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਕੁਦਰਤੀ, ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ: UTIs ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੱਦਲਵਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। UTIs ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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