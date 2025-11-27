ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋ ਮਿਲੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ?

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋ ਮਿਲੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ?
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : November 27, 2025 at 3:24 PM IST
URANIUM FOUND BREAST MILK IN BIHAR: ਜਰਨਲ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੋਜ ਮਹਾਵੀਰ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਟਨਾ ਦੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਘੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਪੁਰ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਖਗੜੀਆ, ਕਟਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਤੋਂ 17 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 40 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ (U-238) ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 0 ਤੋਂ 5.25 ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 151 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.7% ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਖਗੜੀਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਾਲੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਲਗਭਗ 70% ਬੱਚੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਚਿੰਨ੍ਹ (U) ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 92 ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਵਿਖੰਡਨ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘਣਤਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਧਾਤ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 70% ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 23,800 ਟਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 39.3% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਡਾਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੁਮਾਲਾਪੱਲੀ ਵਿੱਚ 150,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝਾਰਖੰਡ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਘਭੂਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ), ਬਿਹਾਰ (ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
