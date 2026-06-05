ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਇਹ ਟੀਕਾ, ਹੋਇਆ ਵਿਕਸਤ
ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਬੇਕੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : June 5, 2026 at 3:13 PM IST
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਬਰਿਜ ਅਤੇ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪਿਨ-ਆਊਟ ਕੰਪਨੀ DIOSynVax (DVX) ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਬੇਕੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ AI ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਅਣੂ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਸੁਪਰ ਐਂਟੀਜੇਨ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਲੂ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਈਬੋਲਾ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।-ਪ੍ਰੋ. ਸੌਲ ਫੌਸਟ, ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੀਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ ਜਾਂ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ SARS-CoV-2 ਅਤੇ SARS ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਗੋਂ ਚਮਗਿੱਦੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਈ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ AI-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ 'ਸੁਪਰ-ਐਂਟੀਜਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।-ਪ੍ਰੋ. ਸੌਲ ਫੌਸਟ, ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਸਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਟੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ 'ਸੁਪਰ ਐਂਟੀਜੇਨ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬੇਕੋ ਵਾਇਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।-ਜੋਨਾਥਨ ਹੀਨੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਵਾਇਰਲ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕਸ ਲੈਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਖੋਜ ਹਾਈਲਾਈਟਸ
ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ DIOSynVax ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ Sarbeco ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 49 ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਅਤੇ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਲੂਇਡ ਜੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐਨਏ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਈ-ਰਹਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ, ਵਾਲਾਂ-ਪਤਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ SARS-CoV-2 ਅਤੇ SARS ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਮਗਿੱਦੜ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅ II ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਰਿਸਰਚ (NIHR) ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ NHS ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (UHSFT) ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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