ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ?

ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ?
ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
Published : April 30, 2026 at 9:20 AM IST
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਲੁੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੇਲਿਟਸ (MRDM) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (IDF) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਪ 1 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "SIDD" (ਗੰਭੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ-ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼) ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ BMI 19 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਸੋਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੀਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 5 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ-ਸੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ
ਕੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਪ 5 ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਾਈਪ 5 ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
- ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ
- HbA1c ਗਲਾਈਸੀਡੇਟ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਟੈਸਟ
- ਓਰਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਟੈਸਟ (OGTT)
- ਰੈਂਡਮ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟਿੰਗ (RBS)
- ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੈਸਟ
- ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੈਸਟ
ਟਾਈਪ 5 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ
- ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਰੋਤ-ਸੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) 18.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿੰਜਰ ਵਿਕਾਸ
- ਪੈਰੋਟਿਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹਨ?
ਟਾਈਪ 5 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
- ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ, ਅਕਸਰ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਵੱਧ
- ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ 350 mg/dL ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
