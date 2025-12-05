ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਮਾ, ਸੀਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਮਾ, ਸੀਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।"
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 274 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਮਜ਼, ਸਫਦਰਜੰਗ, LHMC ਸਮੂਹ, RML, NITRD ਅਤੇ VPCI ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 204,758 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,420 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 15% ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 67,054 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 9,874 ਦਾਖਲੇ, 2023 ਵਿੱਚ 69,293 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 9,727 ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 68,411 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 10,819 ਦਾਖਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗੜਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ICMR ਮਲਟੀ-ਸਿਟੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (NCDC) ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (IHIP) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NPCCHH) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ AQI ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ?
WHO ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਸਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੂੜ, ਧੂੰਆਂ, ਗੈਸਾਂ, ਧੁੰਦ, ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਭਾਫ਼, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ, ਇਮਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅੰਗ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖੰਘ ਅਤੇ ਘਰਘਰਾਹਟ - ਮਾੜੀ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਘ ਅਤੇ ਘਰਘਰਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ - ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ - ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਸਿਰ ਦਰਦ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਥਕਾਵਟ - ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਏ ਹੋ।
