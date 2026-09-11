ETV Bharat / health

ਤੰਬਾਕੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ?

ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO
RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 12:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਭੋਪਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜੁਗਾੜ ਗੁਟਖਾ' ਨੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਤੰਬਾਕੂ-ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਗੁਟਖਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ 694 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਨ।

RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO
RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO (ETV Bharat)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ 41 ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਟਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਾੜ ਗੁਟਖਾ ਮਸ਼ਹੂਰ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਾਊਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਗੁਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਚੂਨਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਗੁਟਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਹੈ।-ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਅਗਰਵਾਲ

ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ 10.55 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।-ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਅਗਰਵਾਲ

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਪੀਡੈਮਿਓਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

40% ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2012 ਵਿੱਚ 1,836 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 2,614 ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO
RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO (ETV Bharat)

ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

2020 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 2,118 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 2,519 ਹੋ ਗਏ। 2022 ਵਿੱਚ 2,492 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2023 ਵਿੱਚ 2,566 ਮਰੀਜ਼, 2024 ਵਿੱਚ 2,743 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 2,614 ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਦਿਖਣ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਟਕਾ, ਪਾਊਚ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਧੱਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਗੁਟਖੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਭਾਰਗਵ

ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਚੂਨਾ ਚਬਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਭਾਰਗਵ

ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ?

ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਚੂਨਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਛੋਟਾ ਥੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO
RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO (ETV Bharat)
  1. ਓਡੀਸ਼ਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਕਾ, ਖੈਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  2. ਕਰਨਾਟਕ: ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਗੁਜਰਾਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

TOBACCO FOR ORAL CANCER PATIENTS
TOBACCO AND CANCER
TOBACCO CANCER SYMPTOMS
RISK OF CANCER DUE TO TOBACCO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.