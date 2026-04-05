ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
Published : April 5, 2026 at 10:37 AM IST
ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਟ੍ਰਾਈਓਡੋਥਾਈਰੋਨਾਈਨ (T3) ਅਤੇ ਥਾਈਰੋਕਸਾਈਨ (T4) ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਾਈਪਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਾਈਪਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ?
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਰੋਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਾਈਪਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ। ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਥਕਾਵਟ, ਕਬਜ਼, ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈਪਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣ, ਭਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ TSH ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਚੱਢਾ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
- ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ
- ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ
- ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼
- ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ
- ਲੂਪਸ ਵਰਗੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। TSH ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮ ਸੀਮਾ 0.5 ਤੋਂ 5.0 milliIU/ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈਬ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ T3 ਅਤੇ T4 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਕੈਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ।
- ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ
- ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਰ 68 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
