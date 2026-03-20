ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ

ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ।
Published : March 20, 2026 at 2:30 PM IST
ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਐਂਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਓਡੋਥਾਈਰੋਨਾਈਨ ਅਤੇ ਥਾਈਰੋਕਸਾਈਨ ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜ: ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਗੰਢ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਢਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੋਡਿਊਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੋਡਿਊਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਸਾਹ ਨਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸੌਲੀ ਜਾਂ ਅਨਾੜੀ 'ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਅਨਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ: ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਅਣਜਾਣ ਦਰਦ: ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਨੇੜਲੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਜ: ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ: ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ: ਇਹ ਕੈਂਸਰ 20 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਗਰਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। ਨਿਗਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
- ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਹੈ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਲੋਬੈਕਟੋਮੀ)। ਇਹ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
