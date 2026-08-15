ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ
ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ...
Published : August 15, 2026 at 6:17 PM IST
ਪੁਨਰਨਾਵਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਅਰਹਾਵੀਆ ਡਿਫੂਸਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪੁਨਾ + ਨਾਵਾ)। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ
ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟੋਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੁਣ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱਤ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੂਤਰ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡੀਮਾ (ਸੋਜ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਗਰ, ਤਿੱਲੀ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ (ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ) ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ COVID-19 ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ...
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੁਮਿਕਾ
ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮ, ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। 'ਪੁਨਰਨਾਵਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ (ਜੜ੍ਹਾਂ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਬੀਜ) ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੌਦੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਪੁਨਰਨਾਵਾ" ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
NCBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੂਤਰ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਡੀਮਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
IJBCB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੌਨਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੱਤ ਦੇ સ્ત્રાવ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ
ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇ
ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਾਸੇ, ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭ
ਰਿਸਰਚ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡੀਓਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੂਤਰ ਗੁਣ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਇਸਦੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ
ਪੁਨਰਨਾਵਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੂਤਰ ਗੁਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।