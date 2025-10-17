ETV Bharat / health

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

DIWALI 2025 DATE
ਦਿਵਾਲੀ (Getty Image)
DIWALI 2025 DATE: ਦਿਵਾਲੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਣਿਕ ਅਨੁਸਾਰ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬੇਸਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਣਿਕ

ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ

ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।

ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਠਾਈਆਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।

ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ?

ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

