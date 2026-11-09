ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ?

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ?
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 4:27 PM IST
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PM 2.5। ਇਹ ਕਣ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਦੀ।-ਡਾ. ਰਵੀ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ, ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕੌਰਟਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ
ਅਦਿੱਖ ਕਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
PM2.5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਸ 2.5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੱਕ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਨਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਐਲਵੀਓਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੋ ਆਕਸੀਜਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਸੋਜ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਾਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
ਡਾ. ਝਾਅ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਕਲੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PM2.5 ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 400-500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 23 ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। PM2.5 ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਜੈ ਫੜਕੇ, ਐਗਿਲਸ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ
ਇਹ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ?
- ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹ ਜਾਂ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੋ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾ, COPD, ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਖੰਘ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ?
- ਜੇਕਰ ਖੰਘ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
- ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CMC, CRP, ਈਓਸਿਨੋਫਿਲ ਕਾਉਂਟ, ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬਿਊਲਿਨ E (IgE), ਸਪਾਈਰੋਮੈਟਰੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਦਿ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ECG, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, HbA1c ਅਤੇ hs-CRP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
ਜਦੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ N95 ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਆਮ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਦਮਾ ਜਾਂ COPD ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਾਫ ਹਵਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਪਰ ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਰਵੀ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ, ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕੌਰਟਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ
https://airquality.am/en/air-pollution/cigarette-equivalent
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8941724/
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