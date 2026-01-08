ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : January 8, 2026 at 4:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ 17.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਚਾਨਕ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਨ: ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (.gov) ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਬਾਹਾਂ, ਜਬਾੜੇ, ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਥਕਾਵਟ: NHS.UK ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਜੀਬ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ: ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ, ਗਲੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧੜਕਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
