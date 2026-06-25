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ਕੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

HIGH BLOOD PRESSURE CAUSES
HIGH BLOOD PRESSURE CAUSES (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 25, 2026 at 10:21 AM IST

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ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12% ਲੋਕ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਕਸਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਧਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਧਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਰਨਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਯੂਰੇਟਿਕ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ - ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਲੂਣ (ਸੋਡੀਅਮ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ), ਪਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਧਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਧਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ: ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ , ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD), ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਹੋਰ ਕਾਰਨ: ਬੁਢਾਪਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ।
  4. ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਸਟੀਰੌਇਡ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ: ਖੁਰਾਕਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  6. ਨਿਰੋਧ: ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAIDs) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ, ਡੀਕੋਨਜੈਸਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ) ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-

  1. ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ।
  2. ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

  1. ਆਪਣੇ ਲੂਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਓ।
  2. ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨ 30 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਵਰਗੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
  3. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ (ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ BMI ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ)।
  4. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
  5. ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ।
  6. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ (7-8 ਘੰਟੇ) ਲਓ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਫ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

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