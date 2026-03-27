ਫੇਫੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿਲ, ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼?
ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 11:02 AM IST
ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਬੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ, ਜੋ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਟਰਾਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਬੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕਿਊਲੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟੀਬੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ ਕੀਟਾਣੂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
- ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ
- ਥਕਾਵਟ
- ਖੰਘ
ਲੇਟੈਂਟ ਟੀਬੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੇਟੈਂਟ ਟੀਬੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਟੈਂਟ ਟੀਬੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਟੀਬੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਖੰਘ
- ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਆਉਣਾ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ
- ਬੁਖ਼ਾਰ
- ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਬੁਖ਼ਾਰ
- ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਬੀ?
- ਲੀਵਰ
- ਗੁਰਦਾ
- ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ
- ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ
- ਜਣਨ ਅੰਗ
ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ
ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਟੀਬੀ ਐਕਸਟਰਾਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਸੋਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਟੀਬੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸੋਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਟੀਬੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾਪਲਮੋਨਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜ - ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੀਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੀਬੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਰ, ਛੇ ਜਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਬੀ ਇਲਾਜ ਮਾਹਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ, ਦਵਾਈ-ਰੋਧਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
