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ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?

ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LEPTOSPIROSIS CASES SPIKE
LEPTOSPIROSIS CASES SPIKE (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 26, 2026 at 4:09 PM IST

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LEPTOSPIROSIS CASES SPIKE: ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ, ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਆਮ ਬੁਖਾਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰਾ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੱਟਾਂ ਜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਆਮ ਫਲੂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
  2. ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  4. ਡਾਕਟਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ

ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ, ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਐਚ.ਆਰ. ਥਿਮੱਈਆ, ਦੱਖਣ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮੁੰਬਈ), ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਰਗੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਲ (2026) ਵੀ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸੂਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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