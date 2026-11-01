ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੋਡਿਊਲ, ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ...
Published : November 1, 2026 at 10:11 AM IST
ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਦਰਦ, ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਦਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਸੀਐਮਆਰਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਨ, ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਬੋਟਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਰਾ ਗਰਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਛ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ (3D), ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ, ਗੁੱਟ ਵਰਗੇ ਲਚਕੀਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਲੇਰੀਨਜੀਅਲ ਨਰਵ (ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਰਵ) ਅਤੇ ਪੈਰਾਥਾਈਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਬਣੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ (ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਬਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ) ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਗਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ?
ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੋਡਿਊਲਜ਼, ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੱਦ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, 3D ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਵਧੀਆ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 48-72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਲਣਾ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸੀ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਰੋਬੋਟਿਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਚੋਣ, ਸਟੀਕ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਸਰਜਰੀ ਚੁਣੋ, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਹਰੇਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰਜਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)
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