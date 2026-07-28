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ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

MONSOON PRECAUTIONS
MONSOON PRECAUTIONS (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 28, 2026 at 10:08 AM IST

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ਜੈਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ, ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਸਤ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ?

ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਕੋਟਾ, ਉਦੈਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਭੀਲਵਾੜਾ, ਸੀਕਰ ਅਤੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MONSOON PRECAUTIONS
MONSOON PRECAUTIONS (ETV Bharat/GFX Team)

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦਸਤ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਨਾਗੈਚ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ

ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-6 (2023-24) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 7.9 ਹੈ।

ਦਸਤ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਸਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਆਰਐਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦਸਤ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਦੋ ਓਆਰਐਸ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਓਆਰਐਸ-ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।-ਡਾ. ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

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