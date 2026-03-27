ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪੀਸੀਓਐਸ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 12:52 PM IST
ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ PCOD ਜਾਂ PCOS, ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਰਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ, ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਓਡੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਸੀਓਡੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪੀਸੀਓਡੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਾਂਝਪਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਕਰ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਗੁਪਤਾ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਗੁਪਤਾ
ਪੀਸੀਓਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਣਾਅ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਗੁਪਤਾ
ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
- ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ: ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਚੱਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ: ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਸੀਓਐਸ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਫਿਣਸੀਆਂ: ਪੀਸੀਓਡੀ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਫਿਣਸੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੋਟਾਪਾ: ਪੀਸੀਓਡੀ ਵਾਲੇ 40% ਤੋਂ 80% ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ: ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ, ਕੱਛਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਕੈਂਥੋਸਿਸ ਨਾਈਗ੍ਰੀਕਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਸਟ: ਪੀਸੀਓਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਲੀਕਲ (ਅੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗ: ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗ ਵਾਧੂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੱਛਾਂ ਜਾਂ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ: ਪੀਸੀਓਡੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਜੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਾਂਝਪਨ: ਪੀਸੀਓਡੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ PCOD ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਲਕਾ PCOD/PCOS ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਪੀਸੀਓਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਗੁਪਤਾ
