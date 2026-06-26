ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ
ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : June 26, 2026 at 10:09 AM IST
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਢਿੱਡ, ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।-ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ?
- ਫੁੱਲਣਾ
- ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
- ਥਕਾਵਟ
- ਬਦਹਜ਼ਮੀ
- ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਛਾ
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BRCA1 ਜਾਂ BRCA2 ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਕਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੇਡੂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਮੀਨੋਪੌਜ਼, ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਲਣਾ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਡੂ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉਲਟ ਔਸਤ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਡੂ ਜਾਂਚ, ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਅਤੇ CA-125 ਵਰਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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