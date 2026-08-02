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ਮਾਨਸੂਨ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੱਕ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MONSOON DISEASES
MONSOON DISEASES (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 2, 2026 at 10:39 AM IST

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ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਸੂਨ ਮੈਨੂਅਲ 2026 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀ.ਐਨ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਕੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਡੇਂਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਡੇਂਗੂ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 877 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2025 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਡੇਂਗੂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਭਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ) ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ) ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ 46.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੌਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 133 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ਿਗੇਲਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਬਿਕ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਈ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘੱਟ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ, ਨਮੂਨੀਆ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ORS ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਹਰ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਟ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ, ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

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