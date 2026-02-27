ETV Bharat / health

20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

KIDNEY DISEASE CAUSES
KIDNEY DISEASE CAUSES (Getty Image)
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭਗ 50 ਗੈਲਨ (ਲਗਭਗ 200 ਲੀਟਰ) ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਖਣਿਜ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਐਸਕੇ ਗੌਤਮ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਆਦਤਾਂ

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ

ਗੁਰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ, ਮਿੱਠੀ ਆਈਸਡ ਟੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਐਡਿਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਖੰਡ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ (NSAIDs), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ, ਨੈਪ੍ਰੋਕਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਹਨ, ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਜ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  • ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
  • ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
  • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
  2. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ
  3. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
  4. ਨੀਂਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ
  5. ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ
  6. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਵਨ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਚਕ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

  1. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
  2. ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
  3. ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲਓ।
  4. ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
  5. ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ।
  6. ਬੇਲੋੜੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  7. ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
  8. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ, ਨਿਯਮਤ ਆਦਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

