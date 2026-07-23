ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਭਾਰੀ!

ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਭਾਰੀ!
ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 23, 2026 at 10:28 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਡਾ. ਅਪੂਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ?
ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਟ, ਕਮਰ, ਗਰਦਨ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਮੜੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲ ਧੱਫੜ, ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਲਣ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਛਿੱਲਣਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪਰਤ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਪੂਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਮੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਿੱਲੇ ਜੁੱਤੇ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਪੂਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖੋਪੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੈਂਡਰਫ, ਖੁਜਲੀ, ਤੇਲਯੁਕਤ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਪੂਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਕਾਏ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਪੂਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਰੀਮ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਜਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਪੂਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੰਗਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ
- ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ।
- ਗਿੱਲੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰ ਦਿਓ।
- ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ।
- ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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