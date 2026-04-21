ਆਖਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਆਖਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਮਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੇਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਤੰਬੋਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ।
Published : April 21, 2026 at 9:21 AM IST
ਰਾਏਪੁਰ/ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੇਡੀਆ, ਐਮਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
- ਸਵਾਲ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਧਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਸਵਾਲ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਰਬੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਵਾਲ: ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ 60 ਮਿੰਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਦ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸਵਾਲ: ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲਿਖਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ 1921 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸੁਲਿਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਡਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1990 ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1990 ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
- ਸਵਾਲ: ਕੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਮੁੰਜਾਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਸਾਰੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਰਬੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਚਰਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
